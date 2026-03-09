30 yıl sonra ilk altın madalya Eda Tulum'dan geldi!

Eskişehir'den, Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlene Balkan Athletics Indoor Championships'e katılan ve 400 metrede altın madalya kazanan atlet Eda Nur Tulum, Türk Milli Takımı tarafından son olarak 1996 yılında kazanılan başarıyı elde etti. 30 yıl sonra 400 metrede Balkan Salon Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcu Eda Nur Tulum başarısını ve hazırlık sürecini anlattı. Oldukça zor olan süreci antrenörü Gökhan Dede ile geçiren Tulum, hedefini olimpiyatlar olduğunun altını çizdi.

EDA TULUM: "2028-2032 OLİMPİYATLARINA KATILMAK İSTİYORUM"

Konuyla alakalı Eda Tulum, "Yarışlar Sırbistan Belgrad'daydı, Büyükler Balkan Şampiyonası'ydı. Orada birinci olduk, 54.17'lik dereceyle. Beklediğimiz bir sonuçtu birincilik. 30 yıldan sonra tekrar altın madalya almak benim için ekstra onur ve gurur vericiydi. Balkan şampiyonası ana hedef yarışımız değildi. Programımız nasılsa öyle devam ettirdik. Oraya ekstra bir çalışma yapmadık. Diğer yarış İstanbul'daydı, Türkiye Büyükler Şampiyonası'ydı. 4 yıl üst üste orada altın madalya aldım. Burada da tarih yazdım. O da güzel geçti benim için. Güzel bir yarışmaydı. Bu yıl hedefimde Akdeniz Oyunları var. Oraya gidip kürsüye çıkmak istiyorum. Uzun hedef olarak da 2028-2032 olimpiyatlarına katılmak istiyorum" dedi.

GÖKHAN DEDE: "AKDENİZ OYUNLARI'NDA YARIŞARAK BU SENEYİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Eda Tulum'un antrenörü Gökhan Dede de şunları dile getirdi:

"Başarımızdaki sırrımız, karşılıklı güven ve disiplinle çalışmak. Tabii ki bu sürecin içerisinde sadece Eda ile ikimiz değil, bunun içerisinde aile var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü var, müdürümüz Hasan Kalın'ın destekleri var. Bunlarla birlikte bir masanın dört ayağı gibi birlikte hepimiz ortaklaşa çalışarak dengeyi sağlıyoruz ve bu da bize başarıyı getiriyor. Bu sene Akdeniz Oyunları var. Eda bu sene yaş olarak ilk büyük yaş kategorisinde yarışmaya başladı. Aynı zamanda da U23. Bu sene Akdeniz Oyunları'nda yarışarak bu seneyi bitirmek istiyoruz. Daha sonra önümüzdeki 2027 yılında U23 Avrupa Şampiyonası var, 2028 yılında da olimpiyatlar var. Biz buralar için puan toplamaya çalışıyoruz şu anda. Tabii olimpiyatlar için erken ama ranking sistemi içerisinde biz puanlarımızı toplayarak gidebildiğimiz en üst kademede bütün yarışmalara katılarak kendimizi olimpiyatlara hazırlamak istiyoruz."