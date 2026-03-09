UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlayacak!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, 10 Mart'ta ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, 10 Mart'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek. Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

10 MART SALI:

20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere)

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

11 MART ÇARŞAMBA:

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)