Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmayı ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte Çakar'ın o yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 09:19
Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Öldürmeyen Allah öldürmüyor diye bir laf vardır… Ya da çıkmadık candan umut kesilmez diye… Dün gece gerçekten öyle oldu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Biri dese ki 80. dakikada Fenerbahçe bu maçı kazanabilir mi "Dalga geçme" derdik. Gerçekten de öyle oldu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Son 20 dakika dışında futbol adına hiçbir şey ortaya koyamayan Fenerbahçe, şansı, can havliyle saldırması ve Allah'ın lütfuyla maçı kazanmasını bildi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Tedesco hoca filan değil. Levent Mercan'ı stoper oynatmış, yenilen iki golde de onun hatası var. İkinci yarı her şey bitmek üzereydi ki bitime dakikalar kala önce Nene çıktı, soldan girdi uzak köşeye bıraktı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Herkes acaba mı dedi hatta 5 dakikalık uzatmaya itiraz edildi ama bitime dakikalar kala bu kez Cherif 3 puanı getiren golü atıverdi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

İşte futbol böyle enteresan bir oyun. 80'li dakikalarda lig bitmişti ama siz bu satırları okurken hâlâ devam ediyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Sonuçta son 20 dakikaya bakıyoruz birçok şey tamam ama ilk 70 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe diye bir takım yok.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Samsunspor'a da yazık oldu. İyi oynadılar fakat son 10 dakika çok enayice goller yediler.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Hakem Oğuzhan Çakır, fena maç yönetmedi. Bir iki faul hatası yapmış olabilir ama kritik kararlarda haklıydı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Fenerbahçe'nin attığı son golde de kalecinin görüş alanını bozan bir ofsayt yoktu.

