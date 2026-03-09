CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Afrika'da gündem Sidiki Cherif! Herkes onu konuşuyor

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde transfer ettiği Sidiki Cherif, son dönemde formunu buldu. 19 yaşındaki Gineli oyuncunun Samsunspor'a attığı son dakika golü Afrika basınında büyük ses getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 12:32
Trendyol Süper Lig'de 25.haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırladı.

Sarı-lacivertli ekip iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Gineli forvet Sidiki Cherif, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Angers altyapısında yetişen genç golcü, başta eleştirilere maruz kalsa ancak şimdi övgülerin odağı durumunda.

Gineli forvet, Samsunspor maçının uzatma dakikalarında attığı golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Bu golle birlikte Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla üst üste üçüncü golünü attı.

19 yaşındaki forvet, Samsunspor maçında attığı golle ülkesinde gündem oldu.

Gine basınından Guinee Foot'ta yer alan haberde Cherif için, 'Fransız-Gineli forvet Sidiki Cherif, attığı golle Fenerbahçe için değerli bir galibiyet elde ederek bir kez daha kendini gösterdi. Cherif, bu golle Türk futboluna mükemmel bir şekilde uyum sağladığını teyit etti. Eski Angers oyuncusu olağanüstü bir formda ve Fenerbahçe için yavaş yavaş kilit bir hücum oyuncusu haline geliyor. Kritik anlarda belirleyici olma yeteneği, teknik ekibin kendisine duyduğu güveni daha da güçlendiriyor.' ifadelerine yer verildi.

Sidiki Cherif, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı.

Gineli forvet sarı-lacivertli formayla 3 gol kaydetti.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
