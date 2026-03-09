Jayden Oosterwolde'den Samsunspor'un paylaşımına yanıt!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Son dakikalara kadar heyecanın ve aksiyonun dinmediği maçta Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyetiyle sona erdi. Samsunspor hakem kararlarına itiraz paylaşımını yaptıktan sonra Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'den yanıt gecikmedi.
Sarı-lacivertli ekip iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 sonuçla kazanmayı bildi.
Kaybedilen maç sonrası Samsunspor cephesinden paylaşım geldi.
Söz konusu paylaşımda Samsunspor, hakem Oğuzhan Çakır'ın kararlarına tepki gösteren bir göndermede bulundu.
Karadeniz ekibi, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin yer aldığı iki pozisyonu paylaştı.
Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderide "Yer İstanbul... Aynı Senaryo..." başlığını kullandı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde'den yanıt ise gecikmedi.
Oosterwolde'nin yanıtı ise "Mendes'in ilk yarıda görmesi gereken ikinci sarı kartı da unutmayın" şeklinde oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar paylaşıma kısa sürede etkileşim gösterdi.
