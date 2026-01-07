CANLI SKOR ANA SAYFA
CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda namağlup yoluna devam eden VakıfBank, 3. hafta maçında 8 Ocak’ta deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 10:37
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'ye konuk olacak!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında 8 Ocak'ta İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palazzo Wanny'de oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Vasileios Vasileiadis (Yunanistan) ve Jan Krticka (Çekya) hakem ikilisi görev alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ilerleyişini sürdüren sarı-siyahlılar, geride kalan haftalarda Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0, Romanya ekibi CS Volei Alba Blaj'ı ise 3-1 mağlup etti.

Savino Del Bene de gruptaki ilk iki maçını kazandı.

