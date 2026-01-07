Manchester City-Brighton maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda=

Manchester City-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Manchester City, 2026 yılına kabus gibi bir sakatlık listesiyle girdi. Hafta sonu Chelsea ile berabere kalınan maçta Josko Gvardiol'un bacağının kırılması ve Ruben Dias'ın sakatlık yaşaması, zaten eksik olan savunma hattını tamamen dağıttı. John Stones'un da hala dönmediği City'de, Khusanov ve tecrübeli Nathan Ake'nin merkezde görev yapması bekleniyor. Brighton cephesinde ise işler daha yolunda; milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'deki yeri sağlamlaşırken, 18 yaşındaki yeni yetenek Kostoulas'ın hızı City'nin ağır kalan savunması için en büyük tehdit olacak. Haaland'ın 3 maçlık gol sessizliğini bozup bozmayacağı ise maçın bir diğer kilit sorusu. İşte Manchester City-Brighton maçının merak edilenleri...

Manchester City-Brighton MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City-Brighton maçı, 7 Ocak Çarşamba günü, Etihad Stadium'da oynanacak.

Manchester City-Brighton MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 21. haftasındaki Manchester City-Brighton maçı, Türkiye saati ile 22.30'da, Thomas Bramall'ın düdüğüyle start alacak.

Manchester City-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanın doruğa ulaştığı Manchester City-Brighton mücadelesi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City-Brighton MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Ake, O'Reilly; Rodri; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gomez, Ayari; Gruda, Rutter, Mitoma; Kostoulas