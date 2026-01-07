CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jure Balkovec'ten ligin ikinci yarısına dair iddialı sözler!

Jure Balkovec'ten ligin ikinci yarısına dair iddialı sözler!

Fatih Karagümrük’ün Sloven futbolcusu Jure Balkovec, fiziksel ve mental olarak iyi olmaları halinde ligin ikinci yarısında çok daha farklı bir Karagümrük izleteceklerine inandığını söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 10:55 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 11:10
Jure Balkovec'ten ligin ikinci yarısına dair iddialı sözler!

Fatih Karagümrük'ün Sloven futbolcusu Jure Balkovec, fiziksel ve mental olarak iyi oldukları takdirde ligin ikinci yarısında daha çok farklı bir Karagümrük olabileceğini söyledi.

Fatih Karagümrük, ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdürüyor. Kampta Fatih Karagümrük'ün Slovenyalı futbolcusu Jure Balkovec, ihaaçıklamalarda bulundu. Kötü gidişattan dolayı memnun olmadıklarını ifade eden Balkovec, "Biz de bu durumdan mutlu değiliz. Ama geri dönebileceğimize gerçekten inanıyoruz. Bunun için de yüzde 100'ümüzü vermeye hazırız. Şu anda çok güzel bir oteldeyiz. Aynı zamanda da çok güzel bir sahamız var. En önemlisi bu çünkü kış şartlarında böyle güzel bir saha bulmak zor aslında. Bu bizim için çok önemli çünkü idmanların şiddetini iyi bir seviyede tutabiliyoruz. İstanbul'da hava koşulları çok da güzel değil. Bu yüzden kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Şu anda hazırlanıyoruz, hedefimiz ligde kalmak" şeklinde konuştu.

"FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK İYİ OLURSAK FARKLI KARAGÜMRÜK GÖREBİLİRİZ"

Kötü gidişatla ilgili çok fazla bir sebep olduğunu belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Bunlardan biri de genç bir takıma sahibiz. Tecrübe olmaması bizim için bir dezavantaj. Ben birkaç senedir Türkiye'deyim ve en iyi lig burası. 18 takım var, bu takımların da hepsi birbirinden iyi. Biz sadece tecrübe konusunda biraz şansızdık. Şimdi yeni hoca geldi. Yeni hoca demek yeni bir sayfa demek. Taktiksel olarak çok çalışıyoruz, hocamız bize çok destek oluyor. Şu anda kondisyonumuz da iyi. Fizik koşularından dolayı belki de maçtan erken düşüyorduk. O yüzden de çok puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Eğer fiziksel olarak iyi olursak, mental olarak iyi olursak ikinci yarıda bence çok farklı Karagümrük görebiliriz" diye konuştu.

"ŞU ANDA İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY PUAN KAZANIP LİGDE KALMAK"

Her zaman kendisine çok iyi bakmaya çalışan bir insan olduğundan bahseden Jure Balkovec, "Bazen iyi performans verebiliyorum bazen de veremiyorum ama elimden gelen her şeyin en iyisi vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda ligde sonuncu olduğunuz zaman insanın kendine bakması biraz zor olabiliyor. Bazen kendimi iyi hissedebiliyorum ama takım kötü olunca da ister istemez bu durumdan kötü etkilenebiliyorsunuz. Ben her zaman fiziksel olarak da en iyi şekilde olmaya çalışıyorum. Şu anda ihtiyacımız olan tek şey puan kazanıp, ligde kalmak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE EN ÇOK SEVDİĞİM TATLIYA SÜTLAÇ DİYEBİLİRİM"

6 senedir Türkiye'de olduğunu anlatan Sloven futbolcu, "Birkaç kelime biliyorum, insanları anlıyorum fakat konuşamıyorum. Şarkılarını bilmiyorum genelde Balkan şarkılarını dinliyorum. Türkçe olarak tek söyleyebileceğim şarkı Tarkan'dan 'Öp' şarkısı. Türkiye'de en çok sevdiğim tatlıya sütlaç diyebilirim. Bize enerji veriyor ama katmeri de seviyorum onu da katabilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Türkçe bildiği kelimeleri de söyleyen Jure Balkovec, "Günaydın, nasılsın, iyi akşamlar gibi temel kelimeleri biliyorum" dedi.

