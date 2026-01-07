Claudio Winck ikinci yarıda daha iyi bir Kasımpaşa hedefliyor!

Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Claudio Winck, Süper Lig'in ilk yarısının takım adına iyi geçmediğini belirterek, "Şu andaki hedefimiz ligin ikincisi yarısında daha iyi bir iş çıkarmak üzerine. Bütün çalışmalarımız da o yönde oluyor. Ligin ilk yarısına göre ikinci yarıda daha iyi bir iş çıkaracağız" dedi. Winck, ayrıca Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını da söyledi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde devam ediyor. Ligin ilk yarısını 3 galibiyet 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puanla 14. sırada tamamlayan lacivert-beyazlıların 31 yaşındaki futbolcusu Claudio Winck, açıklamalarda bulundu.

Winck, ligin ilk yarısını iyi geçirmediklerini dile getirerek, "Özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda daha iyi sonuçlar alabilirdik. Şu andaki hedefimiz ligin ikincisi yarısında daha iyi bir iş çıkarmak üzerine. Bütün çalışmalarımız da o yönde oluyor. Ligin ilk yarısında ikinci yarısından daha iyi bir iş çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"İYİ ÇALIŞMAMIZ LAZIM, KAMPI İYİ GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

Kamp döneminin son derece önemli olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, Bence kamp dönemi çok önemli bir dönem. Takımdaki oyuncuların daha fazla vakit geçirmesi ve hazırlıklar için bunun değerini bilmemiz lazım. İyi çalışmamız lazım, kampı iyi geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"İKİNCİ YARININ ZOR OLACAĞINA EMİNİM"

İkinci yarı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Claudio Winck, "İkinci yarının zor olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman olduğu gibi burası çok rekabetçi bir lig. Büyük takımlar, büyük oyuncular oynuyor burada. O yüzden ikinci yarının zor olacağına eminim. Biz yeteneğe ve bu işi yapabileceğimiz güce sahibiz. Günün sonunda ilk yarı yaptığımız işten daha iyi bir iş yapıp kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanıp sezon sonunda mutlu olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"EMRE HOCA İLE BİRLİKTE DAHA İYİ SONUÇLAR ALABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun çalışma tarzını anlayacak kadar uzun süredir birlikte olduklarının altını çizen Winck, "Herkes hem gelişim göstermeye hem daha iyi olmaya hem daha iyi antrenman yapmaya hazır. Bunu da yapıyoruz. Hep birlikte gelişerek Emre hoca ile birlikte daha iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum" dedi.

"OYNAYACAĞIMIZ İLK MAÇTA GALİBİYETE ODAKLANMAMIZ LAZIM"

Ligin ikinci yarısındaki ilk maçın Antalyaspor ile olmasının son derece kritik olduğunu sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, "Her maç önemli, her maçın değeri 3 puan. Antalyaspor direkt bizim rakibimiz. Oynayacağımız ilk maçta galibiyete odaklanmamız lazım. Galibiyet ve istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım" cümlelerine yer verdi.

"HER ZAMAN İLERİYE GİDEN BİR OYUNCUYUM"

Winck, Süper Lig'in ilk yarısında ortaya koyduğu performans hakkında ise, "Benim oyunum her zaman için ofansif bir oyundu. Kariyerimin her döneminde gol ya da asist katkısı sundum. Önemli olan bireysel sayılardan daha çok takımın başarılı olması. O yüzden kendi oyun tarzım olarak her zaman ileriye giden bir oyuncuyum. Umarım ikinci yarıda bu desteğime devam ederek iyi sonuçlar alırız" açıklamasını yaptı.

"TÜRKÇE BİLDİĞİM ŞARKI 'AŞKIN OLAYIM' "

Türkçe şarkıları ve yemekleri sevdiğini de aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Türkçe bildiğim şarkı olarak 'Aşkın Olayım' var. Sözlerini hiç bilmesem ve anlamasam da onu diyebilirim. Türk yemeklerini çok seviyorum. Özellikle et yemeklerini çok seviyorum" ifadelerimi kullandı.

Türkçe de bir çok kelime bildiğine de dikkat çeken Claudio Winck, "'Selamünaleyküm, günaydın, nasılsın, çok iyiyim, sol, sağ, dur, çabuk' gibi kelimeleri biliyorum" dedi.