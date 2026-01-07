Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılmayacak!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un kararı doğrultusunda sarı-kırmızılılarda o mevkiye transfer yapılmayacak. İşte detaylar...
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Cimbom kadrosuna güçlü isimleri katarak mücadele ettiği her kulvarda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ederken Teknik Direktör Okan Buruk'tan flaş bir karar geldi.
Sabah'ın haberine göre Okan Buruk'un raporu üzerine stoper transferinden vazgeçildi. Buruk'un "Gerekirse Singo ve Lemina'yı stoperde oynatabilirim" dediği için Ocak ayı için stoper takviyesi rafa kalktı.
Sanchez-Abdülkerim ikilisini savunmada kullanan Cimbom'da Kaan Ayhan ve Arda Ünyay yedek stoper olarak bulunuyor. Bu rotasyona sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda Singo ve Lemina da eklenecek.