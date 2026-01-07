CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılmayacak!

Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılmayacak!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un kararı doğrultusunda sarı-kırmızılılarda o mevkiye transfer yapılmayacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 13:06
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılmayacak!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Cimbom kadrosuna güçlü isimleri katarak mücadele ettiği her kulvarda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılmayacak!

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ederken Teknik Direktör Okan Buruk'tan flaş bir karar geldi.

Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılmayacak!

Sabah'ın haberine göre Okan Buruk'un raporu üzerine stoper transferinden vazgeçildi. Buruk'un "Gerekirse Singo ve Lemina'yı stoperde oynatabilirim" dediği için Ocak ayı için stoper takviyesi rafa kalktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Burnley-Manchester United maçı ayrıntıları! Burnley-Manchester United maçı ayrıntıları! 13:45
Newcastle United-Leeds United maçı öncesi detaylar! Newcastle United-Leeds United maçı öncesi detaylar! 13:34
Bournemouth-Tottenham detayları! Bournemouth-Tottenham detayları! 13:26
Cimbom o mevkiye transfer yapmayacak! Cimbom o mevkiye transfer yapmayacak! 13:06
F.Bahçe'de flaş Mert Günok gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Mert Günok gelişmesi! 12:51
Wushuculardan büyük madalya başarısı! Wushuculardan büyük madalya başarısı! 12:42
Daha Eski
Pape Habib Gueye'den açıklamalar! Pape Habib Gueye'den açıklamalar! 12:21
Cengiz Ünder kararını açıkladı! Cengiz Ünder kararını açıkladı! 12:09
Claudio Winck'ten açıklamalar! Claudio Winck'ten açıklamalar! 12:05
Everton-Wolverhampton maçı detayları! Everton-Wolverhampton maçı detayları! 12:02
Fulham-Chelsea maçından detaylar! Fulham-Chelsea maçından detaylar! 11:49
Bayern Münih'ten Boey için flaş uyarı! Bayern Münih'ten Boey için flaş uyarı! 11:42