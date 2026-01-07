CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Santos, Neymar'ın sözleşmesini uzattı!

Santos, Neymar'ın sözleşmesini 31 Aralık 2026'ya kadar uzattığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 11:01
Brezilya ekiplerinden Santos'ta forma giyen Neymar ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Transferde çeşitli kulüplerle adı anılan 33 yaşındaki dünya yıldızı futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı. Brezilya Ligi'nde 20 maçta 8 kez fileleri havalandıran 1 kez de golü getiren pası kaydeden Neymar, geride bıraktığımız sezonda takımının küme düşme hattından uzaklaşmasında özellikle son haftalardaki performansı ile büyük rol oynadı.

