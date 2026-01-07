CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi transferi tamam!

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi transferi tamam!

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin transferi için Serie A temsilcisi Lazio ile anlaşma sağladı. Fransız futbolcunun İstanbul'a geleceği tarih ve tarafların el sıkıştığı rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 11:13 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 11:57
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi transferi tamam!

Ara transfer döneminin dikkat çeken ekiplerinden Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi'nin transferi için Serie A temsilcisi Lazio ile anlaşma sağladı. fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Fenerbahçe, orta saha oyuncusunun bonservisi için 28+2 milyon euro ödeyecek. Öte yandan Guendouzi'nin anlaşmadan bir gün önce Lazio yönetimine ayrılığı açıkça istediğini belirttiği ve bunun sürmekte olan pazarlıkları doğrudan etkilediği ortaya çıktı.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Guendouzi'nin Kadıköy ekibindeki maaşı 4.5 milyon euro olacak. 26 yaşındaki futbolcunun ayrıca Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atmaya hazırlandığı aktarıldı.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

İki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte Fransız futbolcunun 11 Ocak Pazar günü oynanacak Verona maçının ardından İstanbul'a gelmesi ve resmi işlemlerin başlaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin beklentisi ise Guendouzi'yi 10 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali'ne yetiştirmek.

İŞTE İTALYAN BASININDA YER ALAN HABERLER

Matteo Guendouzi hayatı ve kariyeri

Bayern Münih'ten Boey için flaş uyarı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Abdi Şam'dan döndü SDG Halep'e saldırdı! Çatışmaların yoğunlaştığı iki nokta | Ankara'dan son ikaz: "Ya mutabakatla ya da zorla"
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
Süper Lig'de Edoardo Bove takibi!
