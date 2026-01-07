CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kasımpaşa Pape Habib Gueye, Premier Lig hedefiyle sahaya çıkıyor!

Pape Habib Gueye, Premier Lig hedefiyle sahaya çıkıyor!

Kasımpaşa’nın Senegalli santrforu Pape Habib Gueye, Süper Lig’in ikinci yarısında daha iyi performans sergileyerek takımına katkı sağlayacaklarına inandığını söyledi. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 12:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pape Habib Gueye, Premier Lig hedefiyle sahaya çıkıyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli santrfor Pape Habib Gueye, sezonun ikinci yarısında daha iyi performans sergileyeceklerine inandığını söyledi.

Kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren lacivert-beyazlı takımın oyuncusu Gueye, açıklamalarda bulundu.

Çok sıkı ve yoğun bir çalışmanın içinde olduklarını anlatan 26 yaşındaki golcü oyuncu, "İkinci yarıya az kaldı. İdmanlarımız iyi gidiyor. Sezonun ilk yarısı açıkçası pek iyi değildi. Herkes bunun farkında. Herkes daha fazla maç kazanmak ve puan almak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Futbolda takımların kötü dönemlerinin olabildiğini vurgulayan Gueye, "Bazen futbol böyledir. Bazı maçlarda iyi oynadık ama şanssızdık. Genel olarak iyi bir takımız. Bazı zamanlarda tam kadro da değildik. Önemli sakatlıklar yaşadık ama eminim ki ikinci yarıda çok daha iyi olacağız. Ben de bazı sakatlıklar yaşadım, çok formda değildim ama elimden gelenin en iyisini yaptım ve yapmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

Sezona Şota Arveladze ile başladıklarını anlatan Senegalli oyuncu, "Şota hocayla çalıştık. Kişisel ve futbol olarak iyi biriydi ama bu futbol. Emre hocayla da kişisel iletişimim oldukça yoğun. Ben onun için çok çalışıyorum o da bana çok taktik veriyor. Kendisi oldukça açık biri." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM PREMİER LİG"

Pape Habib Gueye, Premier Lig'de forma giymek istediğini dile getirdi.

Senegalli oyuncu, "Hedefim Premier Lig'de oynamak. Sahada da bu hırsımı göstermeye ve bu şekilde oynamaya çalışıyorum. Orta vadede hedefim Premier Lig'de forma giymek." dedi.

Süper Lig'de çok iyi forvetlerin olduğunu vurgulayan Gueye, "Futbolda bazen kişisel olarak iyi anlarını yakalayabilirsin. Takımın da sana destek olursa bir forvetin işi kolaylaşır ama bazen takım oynayamaz ya da farklı sorunlar çıkabilir. O zaman da bizim için çok kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

"RONALDO BENİM İÇİN İDOL İSİMLERDEN BİRİ"

Tecrübeli futbolcu, ülkesi Senegal'de efsane isimlerin bulunduğunu, Cristiano Ronaldo'yu ise idol olarak gördüğünü aktardı.

Portekizli yıldız gibi çalışmayı çok sevdiğini belirten Gueye, "Senegal'de çok efsane isimler var: Mane gibi. Mane, insan olarak da çok iyi biri. Ben de Ronaldo gibi çalışmayı seven biriyim. Ronaldo benim için idol isimlerden biri" şeklinde konuştu.

Kendisini eğlenceli bir kişilik olarak tanımlayan Pape Habib Gueye, "Sahada da mutlu olmak istiyorum. Bu yüzden gol attığımda da mutlu bir ifade vermek istiyorum. O yüzden iyi danslar yapıyorum ve evde de dans etmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

"UMARIM TÜRKİYE'DE DE BALIĞA GİDERİM"

Lacivert-beyazlı futbolcu, futbolun dışındaki yaşamına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Futbolda her şeye hazır olunması gerektiğinin altını çizen Gueye, "İlk başta soğuk ülkelerde oynadım. Oldukça zordu. Her zaman daha iyi olmak için mücadele ettim. Kaliteliyseniz her yerde oynayabilirsiniz. Şu anda Türkiye'deyim, hem çok güzel bir ülke hem de çok kaliteli bir lig. Gelecekte de elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Norveç 1. Futbol Ligi'nde (Eliteserien) oynadığı dönemlerde kuzey ülkesinde iyi vakit geçirdiğini vurgulayan Pape Habib Gueye, "Tek sorun havanın soğuk olmasıydı. Geri kalan her şey mükemmeldi. Balığa gittim, kayağa gittim. Türkiye'de de planlarım var. Umarım burada da balığa giderim ama açıkçası artık kayak yapmaktan korkuyorum." şeklinde görüş belirtti.

REKLAM-IDEFIX
F.Bahçe'de bir transfer daha tamam!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Abdi Şam'dan döndü SDG Halep'e saldırdı! Çatışmaların yoğunlaştığı iki nokta | Ankara'dan son ikaz: "Ya mutabakatla ya da zorla"
Cengiz Ünder kararını açıkladı!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cengiz Ünder kararını açıkladı! Cengiz Ünder kararını açıkladı! 12:09
Claudio Winck'ten açıklamalar! Claudio Winck'ten açıklamalar! 12:05
Everton-Wolverhampton maçı detayları! Everton-Wolverhampton maçı detayları! 12:02
Fulham-Chelsea maçından detaylar! Fulham-Chelsea maçından detaylar! 11:49
Bayern Münih'ten Boey için flaş uyarı! Bayern Münih'ten Boey için flaş uyarı! 11:42
Manchester City-Brighton maçı tüm detayları! Manchester City-Brighton maçı tüm detayları! 11:29
Daha Eski
F.Bahçe'de bir transfer daha tamam! F.Bahçe'de bir transfer daha tamam! 11:13
Santos'tan Neymar kararı! Sözleşmesi... Santos'tan Neymar kararı! Sözleşmesi... 11:01
Jure Balkovec ikinci yarıya hazır! Jure Balkovec ikinci yarıya hazır! 10:55
Çakar'dan maç sonrası dikkat çeken eleştiri! Çakar'dan maç sonrası dikkat çeken eleştiri! 10:39
VakıfBank, Savino Del Bene deplasmanında! VakıfBank, Savino Del Bene deplasmanında! 10:37
Brentford-Sunderland maçı yayın bilgisi! Brentford-Sunderland maçı yayın bilgisi! 10:17