Haberler Galatasaray Bayern Münih'ten Boey için Galatasaray'ı sevindiren uyarı!

Bayern Münih'ten Boey için Galatasaray'ı sevindiren uyarı!

Bayern Münih'in Galatasaray'dan çok büyük umutlarla kadrosuna kattığı Sacha Boey, Alman ekibinde geçirdiği süre zarfında henüz bekleneni bir türlü veremedi. Futbolcu için son olarak Bavyera ekibinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 11:42
Bayern Münih'ten Boey için Galatasaray'ı sevindiren uyarı!

2024 Kış transfer döneminde 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, sahada beklentileri karşılayamaması sebebiyle kulübüyle problem yaşıyor. Transferde adı eski kulübü Galatasaray ile anılan ve Bayern Münih'in bonservisiyle birlikte göndermek için satış listesine koyduğu Fransız oyuncu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Bayern Münih'ten Boey için Galatasaray'ı sevindiren uyarı!

Alman basınında yer alan haberlere göre kulüp, Boey'in kadroda yer almamasını hastalık gerekçesiyle açıklasa da, gerçekte Bayern'in sağ beki cezalandırdığı belirtiliyor. Nedeni ise Boey'in, teknik direktörü oyuna girmesi için hazırlanmasını istediği sırada ağır hareket etmesi. Bu gelişmeler doğrultusunda geleceğinin ne olacağına dair belirsizlik bulunan Boey ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama da yapıldı.

Bayern Münih'ten Boey için Galatasaray'ı sevindiren uyarı!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, salı günü Salzburg ile oynanan hazırlık maçı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplarken Boey hakkında da imalı cümleler kullandı. Eberl, "Ito Hiroki ve Alphonso Davies geri döndüğünde, elimizde çok sayıda ve çok yüksek kalitede bek oyuncusu olacak. Bu durumda bazı oyuncular için işler gerçekten zorlaşabilir. O zaman, belki de bir değişiklik yapmayı düşünmek mantıklı hale gelir." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih'ten Boey için Galatasaray'ı sevindiren uyarı!

25 yaşındaki sağ bek oyuncusu için transfer piyasasında aktif olan Bayern, oyuncudan seçeneklerini değerlendirmesini istemiş ve yaz ayındaki görüşmelerde Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt vermişti. O dönemde sarıkırmızılı ekibie dönmek istemeyen Boey'in, yapılan açıklamalar ve uygulanan tutumlar sonrası İstanbul'a tekrar sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Bayern Münih'ten Boey için Galatasaray'ı sevindiren uyarı!

