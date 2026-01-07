CANLI SKOR ANA SAYFA
LeBron James ve Luka Doncic coştu Los Angeles Lakers kazandı!

LeBron James ve Luka Doncic coştu Los Angeles Lakers kazandı!

NBA’de Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 111-103 mağlup ederken LeBron James ve Luka Doncic’in 30’ar sayılık performansı galibiyette belirleyici oldu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 10:09 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 10:11
LeBron James ve Luka Doncic coştu Los Angeles Lakers kazandı!

NBA'de Los Angeles Lakers'ın deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-103'lük yendiği maçta LeBron James ile Luka Doncic 30'ar sayı attı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, Smoothie King Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 111-103'lük skorla mağlup etti ve üst üste 3, toplamda da 23. galibiyetini kazandı. Lakers'ta Luka Doncic 30 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, LeBron James de 30 sayı, 8 asistle oynadı. Kötü gidişini durduramayan ve 30. yenilgisini alan Pelicans'ta ise Trey Murphy'nin 42 sayılık kariyer performansı galibiyete yetmedi.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI:

Indiana Pacers: 116 - Cleveland Cavaliers: 120

Washington Wizards: 120 - Orlando Magic: 112

Memphis Grizzlies: 106 - San Antonio Spurs: 105

New Orleans Pelicans: 103 - Los Angeles Lakers: 111

Minnesota Timberwolves: 122 - Miami Heat: 94

Sacramento Kings: 98 - Dallas Mavericks: 100

