Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Dubai Basketbol'a konuk olacak!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 21. haftasında 8 Ocak’ta deplasmanda Dubai Basketbol ile karşılaşacak. Coca Cola Arena’daki mücadele TSİ 19.00’da başlayacak. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 10:16
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında 8 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Coca Cola Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.

