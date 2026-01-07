Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Dubai Basketbol'a konuk olacak!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında 8 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Coca Cola Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.