Fulham-Chelsea maçı hakkında: Saati, kanalı, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Fulham-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Craven Cottage'da Fulham-Chelsea karşılaşması, sadece 3 puan değil, Londra'nın batısındaki 'gurur' mücadelesi olarak sahne alacak. Ev sahibi Fulham, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) bulunan Calvin Bassey ve Alex Iwobi gibi kilit isimlerin yokluğunda, tecrübeli Raul Jimenez ile fark yaratmaya çalışacak. Konuk ekip Chelsea'de ise moraller yerinde; Manchester City karşısında cezalı olduğu için oynamayan Moises Caicedo takıma dönerken, sakatlıklarını atlatan Robert Sanchez, Wesley Fofana ve Marc Cucurella'nın da kadroda olması bekleniyor. İşte Fulham-Chelsea maçı detayları...

Fulham-Chelsea MAÇI NE ZAMAN?

Fulham-Chelsea maçı, 7 Ocak Çarşamba günü, Craven Cottage'de oynanacak.

Fulham-Chelsea MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 21. haftasındaki Fulham-Chelsea maçı, Türkiye saati ile 22.30'da, Peter Bankes'in düdüğüyle start alacak.

Fulham-Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanın doruğa ulaştığı Fulham-Chelsea mücadelesi, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fulham-Chelsea MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Cuenca, Andersen, Diop; Castagne, Berge, Lukic, Robinson; Wilson, Kevin; Jimenez

Chelsea: Jorgensen; James, Chalobah, Badiashile, Gusto; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap