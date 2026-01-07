CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fulham-Chelsea maçı hakkında: Saati, kanalı, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Fulham-Chelsea maçı hakkında: Saati, kanalı, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Premier Lig’in 21. haftasında Fulham, Batı Londra Derbisi'nde ezeli rakibi Chelsea’yi ağırlıyor. Marco Silva yönetiminde 28 puanla 11. sırada yer alan ve ligde son 5 maçtır yenilmeyen Fulham, taraftarı önünde derbi zaferi yaşamak istiyor. 31 puanla 5. sırada bulunan ve geçtiğimiz hafta Manchester City deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Chelsea ise mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Fulham-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 11:49
Fulham-Chelsea maçı hakkında: Saati, kanalı, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Fulham-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Craven Cottage'da Fulham-Chelsea karşılaşması, sadece 3 puan değil, Londra'nın batısındaki 'gurur' mücadelesi olarak sahne alacak. Ev sahibi Fulham, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) bulunan Calvin Bassey ve Alex Iwobi gibi kilit isimlerin yokluğunda, tecrübeli Raul Jimenez ile fark yaratmaya çalışacak. Konuk ekip Chelsea'de ise moraller yerinde; Manchester City karşısında cezalı olduğu için oynamayan Moises Caicedo takıma dönerken, sakatlıklarını atlatan Robert Sanchez, Wesley Fofana ve Marc Cucurella'nın da kadroda olması bekleniyor. İşte Fulham-Chelsea maçı detayları...

Fulham-Chelsea MAÇI NE ZAMAN?

Fulham-Chelsea maçı, 7 Ocak Çarşamba günü, Craven Cottage'de oynanacak.

Fulham-Chelsea MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 21. haftasındaki Fulham-Chelsea maçı, Türkiye saati ile 22.30'da, Peter Bankes'in düdüğüyle start alacak.

Fulham-Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanın doruğa ulaştığı Fulham-Chelsea mücadelesi, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fulham-Chelsea MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Cuenca, Andersen, Diop; Castagne, Berge, Lukic, Robinson; Wilson, Kevin; Jimenez

Chelsea: Jorgensen; James, Chalobah, Badiashile, Gusto; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap

