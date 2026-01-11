CANLI SKOR ANA SAYFA
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Lecce ile Parma karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen iki ekip, kritik maçta kazanmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu mücadele öncesi Lecce'nin 17 puanı bulunurken, Parma'nın ise 18 puanı var. Futbolseverler merakla, "Lecce-Parma maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Lecce-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 10:27 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 10:29
Lecce-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 20. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren LecceParma mücadelesine sahne olacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki takım da bu kritik karşılaşmayı fırsata çevirmeyi amaçlıyor. Mücadele öncesinde Lecce 17 puanla yer alırken, Parma 18 puanla rakibinin hemen üzerinde bulunuyor. Futbolseverler ise Lecce-Parma maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Lecce-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LECCE-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanacak Lecce-Parma maçı 11 Ocak Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

LECCE-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Via Del Mare'de oynanacak Lecce-Parma maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

