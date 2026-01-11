Lecce-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 20. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren Lecce–Parma mücadelesine sahne olacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki takım da bu kritik karşılaşmayı fırsata çevirmeyi amaçlıyor. Mücadele öncesinde Lecce 17 puanla yer alırken, Parma 18 puanla rakibinin hemen üzerinde bulunuyor. Futbolseverler ise Lecce-Parma maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Lecce-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LECCE-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanacak Lecce-Parma maçı 11 Ocak Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

LECCE-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Via Del Mare'de oynanacak Lecce-Parma maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.