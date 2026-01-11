CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şarta bağlı satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi ile birlikte tapusunu aldığı Tammy Abraham'a ülkesi İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Aston Villa, yetenekli santrfor için harekete geçme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 09:47
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'a Tammy Abraham şoku! Aston Villa temasa geçti

Beşiktaş'ın sezon başında AS Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İngiliz basınından The Telegraph'ta yer alan habere göre Premier League ekibi Aston Villa, sezonun ikinci yarısı öncesinde yıldız golcü için harekete geçmeyi değerlendiriyor. Ada ekibinin, bu transfer ile hücum hattında Ollie Watkins'e destek ve rekabet yaratmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Öte yandan haberde, transferin gerçekleşmesinin önünde mali engeller olabileceği aktarılıyor. Tammy'nin maaşının Aston Villa açısından karşılanması zor olabileceği belirtiliyor. İngiliz oyuncu, 2025/2026 sezonunda 6 milyon euro, 2026/2027 sezonunda 6.5 milyon euro, 2027/2028 sezonunda 7 milyon euro ve 2028/2029 sezonunda 7 milyon euro maaş alacak.

Abraham'ın siyah-beyazlı yönetime 4 sezonluk maaş maliyeti ise toplamda 26.5 milyon euro.

İŞTE O HABER

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
