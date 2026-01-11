Beşiktaş'a Tammy Abraham şoku! Aston Villa temasa geçti

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın sezon başında AS Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İngiliz basınından The Telegraph'ta yer alan habere göre Premier League ekibi Aston Villa, sezonun ikinci yarısı öncesinde yıldız golcü için harekete geçmeyi değerlendiriyor. Ada ekibinin, bu transfer ile hücum hattında Ollie Watkins'e destek ve rekabet yaratmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Öte yandan haberde, transferin gerçekleşmesinin önünde mali engeller olabileceği aktarılıyor. Tammy'nin maaşının Aston Villa açısından karşılanması zor olabileceği belirtiliyor. İngiliz oyuncu, 2025/2026 sezonunda 6 milyon euro, 2026/2027 sezonunda 6.5 milyon euro, 2027/2028 sezonunda 7 milyon euro ve 2028/2029 sezonunda 7 milyon euro maaş alacak.

Abraham'ın siyah-beyazlı yönetime 4 sezonluk maaş maliyeti ise toplamda 26.5 milyon euro.

