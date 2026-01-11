Alexander Djiku'dan gündem olan paylaşım! Guendouzi'nin golünün ardından...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Spartak Moskova'ya transferi gerçekleşen Alexander Djiku, derbiyi takip eden isimler arasındaydı. Ganalı stoper, Matteo Guendouzi'nin golünün ardından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 10:08
Fenerbahçe'nin sezon başında Rus ekibi Spartak Moskova'ya gönderdiği Alexander Djiku, Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden isimler arasındaydı.

Ganalı stoper, derbinin 28. dakikasında fileleri sarsan Matteo Guendouzi'yi işaret eden paylaşımı ile dikkat çekti.

Kendisinden sonra sarı-lacivertlilerde 6 numarayı sırtına geçiren Fransız yıldızın golünün ardından Djiku, sosyal medya hesabı üzerinden "6" yazılı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşım kısa süre içinde gündem olurken Fenerbahçeli taraftarlar, 31 yaşındaki futbolcunun gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım...

Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
"F.Bahçe'ye çağ atlattı"
