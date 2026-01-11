Alexander Djiku'dan gündem olan paylaşım! Guendouzi'nin golünün ardından...

Fenerbahçe'nin sezon başında Rus ekibi Spartak Moskova'ya gönderdiği Alexander Djiku, Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden isimler arasındaydı. Ganalı stoper, derbinin 28. dakikasında fileleri sarsan Matteo Guendouzi'yi işaret eden paylaşımı ile dikkat çekti. Kendisinden sonra sarı-lacivertlilerde 6 numarayı sırtına geçiren Fransız yıldızın golünün ardından Djiku, sosyal medya hesabı üzerinden '6' yazılı bir paylaşımda bulundu. Paylaşım kısa süre içinde gündem olurken Fenerbahçeli taraftarlar, 31 yaşındaki futbolcunun gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte o paylaşım...