Haberler TFF 1.Lig Sivasspor-Erzurumspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor-Erzurumspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Alt sıralarından yukarıya doğru çıkmanın hesaplarını yapan Yiğidolar 25 puanla 14. sırada yer alıyor. Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapan Serkan Özbalta ve öğrencileri ise 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Sivasspor-Erzurumspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Sivasspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 09:35
Sivasspor-Erzurumspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor-Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Erzurumspor kritik bir randevuda karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan uzaklaşıp üst basamaklara tırmanmak isteyen Yiğidolar, 25 puanla 14. sıradaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Süper Lig yarışında iddiasını koruyan ve 33 puanla 4. sırada bulunan Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor. Peki, Sivasspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta'da oynanacak Sivasspor-Erzurumspor maçı 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SİVASSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Erzurumspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

