Haberler TFF 1.Lig Sarıyerspor-Iğdır FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarıyerspor-Iğdır FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sarıyerspor ile Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Servet Çetin yönetiminde düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen İstanbul ekibi, 21 puanla 17. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermenin hesaplarını yapan İbrahim Üzülmez ve öğrencileri ise 30 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Sarıyerspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 08:29
Sarıyerspor-Iğdır FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarıyerspor-Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta heyecanı, Sarıyerspor ile Iğdır FK arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Servet Çetin yönetimindeki Sarıyerspor, 21 puanla bulunduğu düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkarken, konuk ekip Iğdır FK ise İbrahim Üzülmez önderliğinde 30 puanla yer aldığı 8. basamaktaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merakla takip ediyor. Peki, Sarıyerspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SARIYERSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 20. haftada oynanacak Sarıyerspor-Iğdır FK maçı 11 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

SARIYERSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yusuf Ziya Öniş'te oynanacak Sarıyerspor-Iğdır FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SARIYERSPOR-IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

2
