Ziraat Türkiye Kupası
Fiorentina-Milan MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Milan MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Fiorentina ile Milan karşı karşıya gelecek. Massimiliano Allegri yönetiminde zirveye oynayan Milan zorlu deplasmanda kazanarak puanını 42'e yükseltmeyi hedefliyor. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Fiorentina ise evinde oynayacağı mücadelede puanını 16'ya çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fiorentina-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 10:43
Fiorentina-Milan MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 20. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Fiorentina ile Milan kozlarını paylaşacak. Massimiliano Allegri yönetiminde şampiyonluk yarışını sürdüren Milan, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek puanını 42'ye yükseltmeyi amaçlıyor. Sezona beklentilerin altında başlayan Fiorentina ise taraftarı önünde oynayacağı bu mücadeleyi kazanıp puanını 16'ya çıkarmanın peşinde. Futbolseverler, Fiorentina-Milan maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merakla araştırıyor. Peki, Fiorentina-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTINA-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 20. haftasında oynanacak Fiorentina-Milan maçı 11 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

FIORENTINA-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Artemio Franchi'de oynanacak Fiorentina-Milan maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

