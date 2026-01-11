Pendikspor-Bodrum FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor ile Bodrum FK, zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Uğur Uçar yönetiminde 3. sırada bulunan Pendikspor, bu önemli maçı kazanarak ikinci basamağa yükselmeyi hedefliyor. 32 puanla 5. sırada yer alan Bodrum FK ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp üst sıralara yaklaşmanın peşinde. Peki, Pendikspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak Pendikspor-Bodrum FK maçı 11 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor-Bodrum FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

