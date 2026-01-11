CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Pendikspor-Bodrum FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Bodrum FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Uğur Uçar yönetiminde 3. sırada yer alan İstanbul ekibi, güçlü rakibini yenerek 2. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapan Bodrum temsilcisi ise 32 puanla 5. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Pendikspor-Bodrum FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Pendikspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 10:02
Pendikspor-Bodrum FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor ile Bodrum FK, zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Uğur Uçar yönetiminde 3. sırada bulunan Pendikspor, bu önemli maçı kazanarak ikinci basamağa yükselmeyi hedefliyor. 32 puanla 5. sırada yer alan Bodrum FK ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp üst sıralara yaklaşmanın peşinde. Peki, Pendikspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak Pendikspor-Bodrum FK maçı 11 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor-Bodrum FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR-BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

