Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü-Hatayspor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Yalçın Koşukavak yönetiminde başarılı performansını sürdürmeyi amaçlayan başkent ekibi, puanını 29'a çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Hatayspor ise 6 puanla 19. sırada bulunuyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 08:50
Ankara Keçiörengücü-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta heyecanı, Ankara Keçiörengücü ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Yalçın Koşukavak yönetimindeki başkent temsilcisi, istikrarlı performansını sürdürerek puanını 29'a yükseltmeyi hedefliyor. Ligde zor günler geçiren ve 6 puanla 19. sırada yer alan Hatayspor ise bu zorlu deplasmanda kötü gidişe dur demenin planlarını yapıyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak Ankara Keçiörengücü-Hatayspor maçı 11 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Ankara Keçiörengücü-Hatayspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

