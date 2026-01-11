Rayo Vallecano-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 19. haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Rayo Vallecano ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekip de bu mücadeleyi çıkış fırsatı olarak görüyor. Maç öncesinde Rayo Vallecano 19 puanla rakibinin bir adım önünde yer alırken, Mallorca 18 puanla nefes alacak bir galibiyetin peşinde. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalın detaylarını merakla takip ediyor. Peki, Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Mallorca maçı 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

RAYO VALLECANO-MALLORCA HANGİ KANALDA?

Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano-Mallorca maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.