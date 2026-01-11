CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Rayo Vallecano ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen iki takım da kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Rayo Vallecano'nun 19 puanı bulunurken, Mallorca'nın ise 18 puanı var. Öte yandan futbolseverler, "Rayo Vallecano-Mallorca maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 13:46
Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 19. haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Rayo Vallecano ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekip de bu mücadeleyi çıkış fırsatı olarak görüyor. Maç öncesinde Rayo Vallecano 19 puanla rakibinin bir adım önünde yer alırken, Mallorca 18 puanla nefes alacak bir galibiyetin peşinde. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalın detaylarını merakla takip ediyor. Peki, Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Mallorca maçı 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

RAYO VALLECANO-MALLORCA HANGİ KANALDA?

Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano-Mallorca maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

