CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fethiyespor hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Fethiyespor hazırlıkları başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 15:08 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 15:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Fethiyespor hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü Fethiyespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Topa sahip olma idmanıyla devam eden antrenmanın savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, 12 Ocak günü yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber!
Beşiktaş ve G.Saray'a transfer müjdesi!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
Can Armando Güner için şok iddia!
Fenerbahçe'den prim kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 14:17
Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! 14:15
Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli? 14:15
Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman? 13:46
Fatih Terim Ahmet Çalık'ı anlattı Fatih Terim Ahmet Çalık'ı anlattı 13:16
Can Armando Güner için şok iddia! Can Armando Güner için şok iddia! 13:04
Daha Eski
Barcelona-Real Madrid maçı detayları Barcelona-Real Madrid maçı detayları 13:02
Alex de Souza'dan F.Bahçe'ye tebrik paylaşımı! Alex de Souza'dan F.Bahçe'ye tebrik paylaşımı! 12:38
Fenerbahçe'den prim kararı! Fenerbahçe'den prim kararı! 11:47
"MotoGP'de bu işi başarırsak bir ilk olacak" "MotoGP'de bu işi başarırsak bir ilk olacak" 11:46
Fenerbahçe-Galatasaray kadın basketbol maçı detayları! Fenerbahçe-Galatasaray kadın basketbol maçı detayları! 11:14
G.Saray'dan Dybala sürprizi! G.Saray'dan Dybala sürprizi! 11:11