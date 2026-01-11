Szymanski kasayı dolduracak! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. Gazeteci Matteo Moretto, Polonyalı futbolcunun transfer olmaya yakın olduğu takımı ve bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 19:18Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 19:25
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çeken Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar üç transferi resmiyete kavuşturdu.
Kanarya, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan Mert Günok'u transfer etti.
Fenerbahçe'de yapılan transferlerin yanı sıra takımda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya; İrfan Can Eğribayat'ı ise Samsunspor'a kiraladı.
Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimlerden birisi de Sebastian Szymanski…
Sarı-lacivertliler, Polonyalı futbolcuyla sezon başında yollarını ayırmak istemiş ancak o dönemki teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği sonrası 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmuştu.
Domenico Tedesco'nun gelişi sonrası da beklenen performansı veremeyen Sebastian Szymanski, bu kez sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.
RENNES YOLCUSU
Gazeteci Matteo Moretto, Fenerbahçe ile Rennes'in Szymanski transferi için 11 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Sebastian Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Polonyalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.