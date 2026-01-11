CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 18:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final etabında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."

Atalanta'dan Lookman açıklaması! F.Bahçe ile görüşmeler...
G.Saray'da Koopmeiners gelişmesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor!
Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon F.Bahçe Opet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon F.Bahçe Opet! Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon F.Bahçe Opet! 17:39
Hellas Verona-Lazio maçı bilgileri Hellas Verona-Lazio maçı bilgileri 17:13
G.Saray transferi açıkladı! G.Saray transferi açıkladı! 17:10
Parma Lecce deplasmanında galip! Parma Lecce deplasmanında galip! 17:09
F.Bahçe'den geçmiş olsun paylaşımı! F.Bahçe'den geçmiş olsun paylaşımı! 17:03
Arroyo'dan Beşiktaş dönemine dair flaş açıklama! Arroyo'dan Beşiktaş dönemine dair flaş açıklama! 17:00
Daha Eski
G.Saray'da Koopmeiners gelişmesi! G.Saray'da Koopmeiners gelişmesi! 16:54
F.Bahçe resmen açıkladı! F.Bahçe resmen açıkladı! 16:43
G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor! G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor! 16:37
12 Ocak Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 12 Ocak Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 16:30
Sarıyer son nefeste! Sarıyer son nefeste! 16:16
Levante Espanyol maçı bilgileri Levante Espanyol maçı bilgileri 16:15