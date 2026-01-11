Bayern Münih-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bundesliga'da gözler Bayern Münih - Wolfsburg mücadelesine çevrildi. Zirvedeki Bayern Münih, Pazar günü Allianz Arena'da Wolfsburg karşısında galibiyet arayacak. Ligde 41 puanla lider olan Bayern Münih, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken; Wolfsburg ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Bayern Münih-Wolfsburg maçı hangi gün oynanacak? Saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MUNIH-WOLFSBURG MAÇI HANGİ GÜN?

Bayern Münih-Wolfsburg maçı, 11 Ocak Pazar günü oynanacak.

BAYERN MUNIH-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-Wolfsburg maçı, saat 19:30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH-WOLFSBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih ve Wolfsburg'un, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Münih'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

BAYERN MUNIH-WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Wolfsburg arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH FORMDA GELİYOR

Bayern Münih, 21 Aralık'ta Heidenheim karşısında aldığı 4-0'lık net galibiyetle 15. hafta maçlarını tamamladı. Bu karşılaşma, Bavyeralıların son 25 maçta en az üç gol attığı 19. müsabaka olarak dikkat çekti. Teknik direktör Vincent Kompany, özellikle son haftalarda savunmada yaşanan dalgalanmalara rağmen takımının yeniden kalesini gole kapatmasını hedefliyor. Bayern, bu sezon ligde oynadığı 15 maçta yalnızca 10 gol yedi, ancak iç sahadaki son dört maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK 3 PUAN

Pazar günü oynanacak maçın sonucundan bağımsız olarak Bayern Münih'in şampiyonluk yolunda büyük avantaja sahip olduğu belirtiliyor. Ancak Borussia Dortmund'un cuma günü Eintracht Frankfurt ile oynayacağı zorlu maç göz önünde bulundurulduğunda, Bayern adına alınacak üç puan daha da büyük önem taşıyor.

Kompany yönetimindeki Bayern, ligde altı maçtır yenilmiyor ve bu süreçte beş galibiyet elde etti.

ALLİANZ ARENA'DA ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Bayern Münih, bu sezon Allianz Arena'da oynadığı 11 maçın 10'unu kazandı, yalnızca bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Evindeki son puan kaybı ise 14 Aralık'ta Mainz 05 ile oynanan 2-2'lik beraberlik oldu.

WOLFSBURG CEPHESİNDE SON DURUM

Wolfsburg, Freiburg karşısında 2-1 ve 3-2 öne geçtiği anlarda galibiyeti kaçırarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, takımın üç maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Teknik direktör Daniel Bauer yönetimindeki ekip, söz konusu üç maçın ikisini kazanırken, son üç karşılaşmanın tamamında üçer gol atmayı başardı. Ancak savunma zaafları dikkat çekiyor; Wolfsburg, son sekiz maçının tamamında gol yedi ve son yedi maçın dördünde kalesinde en az iki gol gördü.

BAYERN'E KARŞI ZOR TARİH

Wolfsburg, geçmişte Bayern Münih karşısında zorlanan ekiplerden biri oldu. İki takım arasında oynanan maçlarda Wolfsburg'un ağır bir mağlubiyet istatistiği bulunuyor ve olası bir yenilgi, Bayern karşısında üst üste yedinci mağlubiyet anlamına gelecek.

Deplasmanda yenilgi almamaları, Wolfsburg için üst üste üçüncü dış saha maçında kaybetmemek demek olacak. Galibiyet ise son beş deplasman maçındaki üçüncü zafer anlamına geliyor.

BAYERN MUNIH'TE ÖNE ÇIKAN İSİMLER VE EKSİKLER

Heidenheim maçında gol atan Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz, Wolfsburg karşısında da Bayern'in hücum hattında ilk 11'de yer alması beklenen isimler arasında. Orta sahada Joshua Kimmich, ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bu nedenle oyun kurma sorumluluğu Leon Goretzka ve Aleksandar Pavlović'e düşecek. Savunmada ise uzun süredir sakat olan Alphonso Davies'in yokluğunda Josip Stanišić görev yapmaya devam edecek.

WOLFSBURG'TA EKSİKLER VE KADRO PLANI

Wolfsburg'da forvet oyuncusu Mohamed El Amine Amoura, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Jonas Wind da hücum hattında forma giyemeyecek isimler arasında. Teknik heyetin, Dženan Pejčinović'i ileri uçta; arkasında Christian Eriksen, Lovro Majer ve Patrick Wimmer üçlüsüyle sahaya sürmesi bekleniyor.

Orta sahada Yannick Gerhardt ve Maximilian Arnold, savunmanın önünde görev alacak. Stoper hattında ise Jenson Seelt ve Konstantinos Koulierakis forma giymeye aday.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić, Pavlović, Goretzka, Olise, Gnabry, Diaz, Kane

Wolfsburg: Grabara, Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter, Gerhardt, Arnold, Eriksen, Majer, Wimmer, Pejčinović

