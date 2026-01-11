CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko evinde Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti!

Fenerbahçe Beko evinde Bahçeşehir Koleji’ni mağlup etti!

Basketbol Süper Ligi'nin 15’inci hafta maçında F.Bahçe Beko konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 89-58 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 20:51
Fenerbahçe Beko evinde Bahçeşehir Koleji’ni mağlup etti!

Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden Fenerbahçe Beko maçtan 89-58 galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 23-16 önde kapatan Fenerbahçe Beko, rakibine karşı büyük üstünlük kurduğu ilk yarından da 30 sayı farkla önde ayrıldı: 54-24.

3'üncü periyotta da farkı koruyan ve bu çeyreği 70-43 önde bitiren sarı-lacivertliler maçtan 89-58 galip ayrılarak ligdeki 13'üncü galibiyetini aldı.

Eski oyuncusu Nando De Colo'yu yeniden transfer eden ve bu maçta görev veren Fenerbahçe Beko bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında liderliğe yükseldi.

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

DEVRE: 54-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-43

