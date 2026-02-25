CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray uzatmalarda turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında deplasmanda Juventus ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, uzatmalarda 3-2 biten karşılaşmanın ardından son 16 biletini kaptı. İşte nefes kesen mücadelenin detayları... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 21:48 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 01:43
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus, normal süreyi 3-0 önde kapattı ve karşılaşmada uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'la Serie A devinin hayallerini yıkan Cimbom, son 16 turu biletini kaptı.

Juventus'un gollerini 37. dakikada Manuel Locatelli, 70. dakikada Federico Gatti, 82. dakikada Weston McKennie kaydetti. Ev sahibi ekipte Lloyd Kelly 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
