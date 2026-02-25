Galatasaray uzatmalarda turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus, normal süreyi 3-0 önde kapattı ve karşılaşmada uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'la Serie A devinin hayallerini yıkan Cimbom, son 16 turu biletini kaptı.

Juventus'un gollerini 37. dakikada Manuel Locatelli, 70. dakikada Federico Gatti, 82. dakikada Weston McKennie kaydetti. Ev sahibi ekipte Lloyd Kelly 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.