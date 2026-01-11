Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız ismin adalesinde yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Saglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. ifadeleri yer aldı.
