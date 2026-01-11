CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga’da alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Borussia Mönchengladbach ile Augsburg, Pazar günü Borussia-Park’ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, ligde kalma yarışını yakından ilgilendiriyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 18:14 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 18:15
Mönchengladbach – Augsburg maçı canlı izle

Bundesliga'da gözler Borussia Mönchengladbach - Augsburg karşılaşmasına çevrildi. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım, Pazar günü Borussia-Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair yayın bilgileri ve maç saati futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONCHENGLADBACH-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

11 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak. Karşılaşmaya, Borussia Mönchengladbach'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Borussia-Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadelede düdük, Alman hakem Harm Osmers tarafından çalınacak.

MONCHENGLADBACH-AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Mönchengladbach – Augsburg karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bundesliga heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler, bu kritik mücadeleyi iki platform üzerinden izleyebilecek.

