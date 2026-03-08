CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Trabzonspor'da Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 15:40
Trabzonspor'da Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre son idman, 8 Mart Pazar günü saat 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Mücadelenin başlama düdüğü 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de çalacak.

