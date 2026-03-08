Trabzonspor'da Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre son idman, 8 Mart Pazar günü saat 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Mücadelenin başlama düdüğü 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de çalacak.
