Lyon Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ligue 1’in 25. haftasında Olympique Lyon, sahasında Paris FC’yi konuk ediyor. 8 Mart 2026 Pazar günü saat 22:45'te başlayacak kritik maçın canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve izleme seçenekleri haberimizde. Sakın kaçırmayın!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 15:01
Lyon Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon Paris Saint-Germain maçı canlı takip et!

Fransa Ligue 1'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Olympique Lyon ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadele, Lyon'un evi Groupama Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak. Konuk ekip Paris Saint-Germain ise son haftalarda toparlanma sinyalleri veriyor. Nice karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle moral bulan PSG, ligde 14. sıraya yükseldi. Başkent temsilcisi, zorlu Lyon deplasmanında puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

LYON-PARIS SAINT GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon-Paris FC maçı, 8 Mart Pazar günü saat 22:45'te oynanacak.

LYON-PARIS SAINT GERMAIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon ile Paris FC arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

LYON - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI CANLI ANLATIM

MUHTEMEL 11'LER

Lyon'un muhtemel ilk 11'i: Greif, Maitland-Niles, Hateboer, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Endrick, Yaremchuk, Nartey

Paris FC muhtemel ilk 11'i: Trapp, Coppola, Mbow, Kolodziijczak, Camara, Lees-Melou, Munetsi, Simon, Krasso, Ikone, Immobile

Lyon maç günü paylaşımı

G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi!
Osimhen'e Arsenal kancası!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin'e destek veren Guardiola'ya küstah tehdit...
CANLI | ABD-İsrail-İran savaşında dokuzuncu gün! Tahran'da petrol tesisleri vuruldu | Hamaney'in halefi seçildi
Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı"
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
Tedesco'dan oyuncularıyla kritik toplantı! 14:49
Lille-Lorient maçı bilgileri 14:14
Osimhen'e Arsenal kancası! 13:59
Nice - Rennes maçı bilgileri 13:50
Brest - Le Havre maçı bilgileri 13:38
G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi! 13:32
G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği 12:57
Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 12:54
Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! 12:37
G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 12:20
St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri 12:15
İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! 12:12