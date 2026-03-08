Lyon Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon Paris Saint-Germain maçı canlı takip et!

Fransa Ligue 1'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Olympique Lyon ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadele, Lyon'un evi Groupama Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak. Konuk ekip Paris Saint-Germain ise son haftalarda toparlanma sinyalleri veriyor. Nice karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle moral bulan PSG, ligde 14. sıraya yükseldi. Başkent temsilcisi, zorlu Lyon deplasmanında puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

LYON-PARIS SAINT GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon-Paris FC maçı, 8 Mart Pazar günü saat 22:45'te oynanacak.

LYON-PARIS SAINT GERMAIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon ile Paris FC arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

LYON - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI CANLI ANLATIM

MUHTEMEL 11'LER

Lyon'un muhtemel ilk 11'i: Greif, Maitland-Niles, Hateboer, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Endrick, Yaremchuk, Nartey

Paris FC muhtemel ilk 11'i: Trapp, Coppola, Mbow, Kolodziijczak, Camara, Lees-Melou, Munetsi, Simon, Krasso, Ikone, Immobile

Lyon maç günü paylaşımı