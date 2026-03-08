CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Basketbol evinde Karşıyaka'yı yendi!

Trabzonspor Basketbol evinde Karşıyaka'yı yendi!

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında sahasında karşılaştığı Karşıyaka'yı 89-79 mağlup etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 15:07
Trabzonspor Basketbol evinde Karşıyaka'yı yendi!

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında sahasında Karşıyaka'yı konuk etti. Bordo-mavililer bu mücadeleden 89-79'luk skorla galip ayrıldı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın İlk periyodunu 21-17 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 23 sayı üreterek devreyi 44-32'lik skorla üstün tamamladı. Üçüncü periyotta 26 sayı bularak farkı açan Karadeniz ekibi, son periyoda 70-49 önde girdi. İyi oyununu son periyotta da sürdüren Trabzonspor, parkeden 89-79'luk skorla galip ayrıldı.

Tedesco'dan oyuncularıyla kritik toplantı!
Osimhen'e Arsenal kancası!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
CANLI | ABD-İsrail-İran savaşında dokuzuncu gün! Tahran'da petrol tesisleri vuruldu | Hamaney'in halefi seçildi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı"
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan oyuncularıyla kritik toplantı! Tedesco'dan oyuncularıyla kritik toplantı! 14:49
Lille-Lorient maçı bilgileri Lille-Lorient maçı bilgileri 14:14
Osimhen'e Arsenal kancası! Osimhen'e Arsenal kancası! 13:59
Nice - Rennes maçı bilgileri Nice - Rennes maçı bilgileri 13:50
Brest - Le Havre maçı bilgileri Brest - Le Havre maçı bilgileri 13:38
G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi! G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi! 13:32
Daha Eski
G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği 12:57
Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 12:54
Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! 12:37
G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 12:20
St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri 12:15
İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! 12:12