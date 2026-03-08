Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti
Galatasaray'ın dünya yıldızı santrforu Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Nijeryalı golcü için bu kez Premier Lig devi Arsenal'ın harekete geçtiği öne sürüldü. Ada temsilcisi, bir zamanlar Arsene Wenger'ın çok istediği transferi bitirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Bu doğrultuda özellikle dış basında Osimhen'in bir sonraki macerasının İngiltere'de olacağı iddia ediliyor.
Nijeryalı oyuncunun adı Barcelona, Bayern Münih, PSG, Juventus, Liverpool, Manchester United ve Chelsea başta olmak üzere Avrupa devi kulüpler ile anılıyor. Öte yandan Çizme basının duyurduğu üzere Osimhen'in Premier Lig'den yeni bir talibi bulunuyor.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Arsenal, yetenekli santrforun transferini ciddi bir şekilde değerlendirmeye aldı.
Kulüp efsanelerinden Arsene Wenger'ın yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere harekete geçen yönetim, Osimhen için mali şartları araştırmaya başladı.
Daha önce Wenger, Osimhen henüz 18 yaşındayken kendisi ile iletişime geçmiş ve Arsenal'a gelmesini istemişti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Osimhen, "18 yaşındayken Arsene Wenger ile konuştum ve Arsenal'e imza atmamı istedi. Ama o zamanlar Arsenal iyi bir seçenek değildi" sözlerini kullanmıştı.
Avrupa'da büyük bir ligde oynamak isteyen Osimhen, bu sebeple Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifleri reddetmişti. Nijeryalı yıldızın en büyük hedefinin ise Premier Lig'de oynamak olduğu biliniyor.
