CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

Galatasaray'ın dünya yıldızı santrforu Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Nijeryalı golcü için bu kez Premier Lig devi Arsenal'ın harekete geçtiği öne sürüldü. Ada temsilcisi, bir zamanlar Arsene Wenger'ın çok istediği transferi bitirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 13:59
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Avrupa'nın beş büyük liginden dev kulüpler, elit bir 9 numara ile kadrolarını güçlendirmek isterken listelerinin üst sırasına 27 yaşındaki golcüyü yazıyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

Osimhen için transfer yarışı sürerken Galatasaray, Avrupa devleri arasındaki rekabetten faydalanarak olası bir ayrılıktan kazançlı çıkmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda 150 milyon euro'ya yakın bir bonservis beklentisi olduğu öne sürülüyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

Yıldız futbolcunun İtalya'ya olası bir yolculuğunun Napoli'den Galatasaray'a transfer olurken sözleşmesine eklenen bir madde sebebiyle imkansıza yakın olduğu aktarılıyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

Bu doğrultuda özellikle dış basında Osimhen'in bir sonraki macerasının İngiltere'de olacağı iddia ediliyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

Nijeryalı oyuncunun adı Barcelona, Bayern Münih, PSG, Juventus, Liverpool, Manchester United ve Chelsea başta olmak üzere Avrupa devi kulüpler ile anılıyor. Öte yandan Çizme basının duyurduğu üzere Osimhen'in Premier Lig'den yeni bir talibi bulunuyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Arsenal, yetenekli santrforun transferini ciddi bir şekilde değerlendirmeye aldı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

Kulüp efsanelerinden Arsene Wenger'ın yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere harekete geçen yönetim, Osimhen için mali şartları araştırmaya başladı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

Daha önce Wenger, Osimhen henüz 18 yaşındayken kendisi ile iletişime geçmiş ve Arsenal'a gelmesini istemişti.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Osimhen, "18 yaşındayken Arsene Wenger ile konuştum ve Arsenal'e imza atmamı istedi. Ama o zamanlar Arsenal iyi bir seçenek değildi" sözlerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

Avrupa'da büyük bir ligde oynamak isteyen Osimhen, bu sebeple Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifleri reddetmişti. Nijeryalı yıldızın en büyük hedefinin ise Premier Lig'de oynamak olduğu biliniyor.

Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı"
Dev derbinin ardından sert eleştiri!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
CANLI | ABD-İsrail-İran savaşında dokuzuncu gün! Tahran'da petrol tesisleri vuruldu | Hamaney'in halefi seçildi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nice - Rennes maçı bilgileri Nice - Rennes maçı bilgileri 13:50
Brest - Le Havre maçı bilgileri Brest - Le Havre maçı bilgileri 13:38
G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi! G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi! 13:32
G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği 12:57
Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 12:54
Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! 12:37
Daha Eski
G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 12:20
St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri 12:15
İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! 12:12
İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları 12:05
Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı bilgileri Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı bilgileri 11:50
Boluspor-Iğdır FK maçı bilgileri | TFF 1. Lig Boluspor-Iğdır FK maçı bilgileri | TFF 1. Lig 11:36