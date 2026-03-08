Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Arsene Wenger çok istemişti

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Avrupa'nın beş büyük liginden dev kulüpler, elit bir 9 numara ile kadrolarını güçlendirmek isterken listelerinin üst sırasına 27 yaşındaki golcüyü yazıyor.

Osimhen için transfer yarışı sürerken Galatasaray, Avrupa devleri arasındaki rekabetten faydalanarak olası bir ayrılıktan kazançlı çıkmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda 150 milyon euro'ya yakın bir bonservis beklentisi olduğu öne sürülüyor.