CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem yaz hem de kış transfer döneminde yaptığı takviyelerle ses getiren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Bernardo Silva olmuştu. Portekizli yıldızla ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 13:32
Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

Yarıştığı üç kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, 2025/26 sezonunda yaptığı transferlerle gündem oldu.

Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Noa Lang gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı.

Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

Cimbom'da gündeme gelen isimlerden biri de Bernardo Silva olmuştu.

Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcu için sezon başında girişimlerde bulunmuş ancak Silva takımda kalmayı tercih etmişti.

Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

Portekizli futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.

Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

MANCHESTER CITY'DEN AYRILIYOR

MARCA muhabiri Matteo Moretto'nun haberine göre; Bernardo Silva, Manchester City ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

Haberde deneyimli orta saha oyuncusunun İngiliz deviyle olan sözleşmesini yenilemeye sıcak bakmadığı ve taraflar arasında herhangi bir görüşme olmadığı belirtildi.

Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Benfica ve Suudi Arabistan ekiplerinin de 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City ile çıktığı 38 maçta 2 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!

Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Özbek'ten futbolculara büyük müjde!
Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı"
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CANLI | ABD-İsrail-İran savaşında dokuzuncu gün! Tahran'da petrol tesisleri vuruldu | Hamaney'in halefi seçildi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği 12:57
Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 12:54
Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! 12:37
G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 12:20
St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri 12:15
İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! 12:12
Daha Eski
İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları 12:05
Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı bilgileri Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı bilgileri 11:50
Boluspor-Iğdır FK maçı bilgileri | TFF 1. Lig Boluspor-Iğdır FK maçı bilgileri | TFF 1. Lig 11:36
Adem Bona'lı Philadelphia kaybetti! Adem Bona'lı Philadelphia kaybetti! 11:21
Avustralya'da kazanan George Russell Avustralya'da kazanan George Russell 11:20
Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı" Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı" 10:31