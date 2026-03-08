Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi!
Galatasaray'ın yıldız futbolcu için sezon başında girişimlerde bulunmuş ancak Silva takımda kalmayı tercih etmişti.
Portekizli futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.
MANCHESTER CITY'DEN AYRILIYOR
MARCA muhabiri Matteo Moretto'nun haberine göre; Bernardo Silva, Manchester City ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.
Haberde deneyimli orta saha oyuncusunun İngiliz deviyle olan sözleşmesini yenilemeye sıcak bakmadığı ve taraflar arasında herhangi bir görüşme olmadığı belirtildi.
Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Benfica ve Suudi Arabistan ekiplerinin de 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
Bernardo Silva, bu sezon Manchester City ile çıktığı 38 maçta 2 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.
