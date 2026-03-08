TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa maçı ile devam ediyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte mücadelenin detayları...
TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa karşılaşması 8 Mart Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz Türüç, Morten, Olaigbe, Muleka
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak, Gueye