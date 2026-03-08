CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa | CANLI

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 15:45
TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa maçı ile devam ediyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte mücadelenin detayları...

TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa karşılaşması 8 Mart Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz Türüç, Morten, Olaigbe, Muleka

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak, Gueye

