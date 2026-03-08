CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TÜMOSAN Konyaspor'dan maç sonu penaltı tepkisi!

TÜMOSAN Konyaspor'dan maç sonu penaltı tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor, maçın ardından verilen hakem kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 18:50
TÜMOSAN Konyaspor'dan maç sonu penaltı tepkisi!

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor maçın ardından yaptığı paylaşım ile maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Paylaşımda, "Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşmada iptal edilen golümüz ve verilen/verilmeyen penaltı kararları Türk futbolunda adalet duygusunu yerle bir etmiştir. Rakip lehine iki kez penaltı kararı verilirken, benzer ve daha net pozisyonlarda takımımız lehine aynı kararların çıkmaması kabul edilemez bir skandaldır. Sahada mücadele eden oyuncularımızın alın terinin bu şekilde yok sayılması ne futbolun ruhuna ne de rekabetin adaletine sığmaktadır. Bir şehrin emeğinin ne uğruna ve ne için yok sayıldığının yalnızca yönetim olarak değil, bu şehrin tüm bileşenleriyle birlikte sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ederiz. Her konuda hızla açıklama yapabilen Türkiye Futbol Federasyonu'nu, bu karşılaşmada yaşanan skandal kararlarla ilgili derhal ve açık bir şekilde kamuoyuna hesap vermeye davet ediyoruz." İfadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

