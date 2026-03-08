CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Serie A'nın 28. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Milan'a konuk olacak. Dev mücadelenin başlamasına saatler kala Milan-Inter maçıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Milan Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milan-Inter maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 16:16 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 16:33
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Inter, 67 puanla zirvede bulunuyor. Milan ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Kritik mücadelenin başlamasına saatler kala Milan-Inter maçıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. İşte Milan-Inter maçına ilişkin tüm bilgiler...

MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 28. haftasında oynanacak Milan-Inter maçı, 8 Mart Pazar günü TSİ 22.45'te başlayacak.

MILAN-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan-Inter maçı, Tivibu Spor 1, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

MILAN-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Hakan, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
