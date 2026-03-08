Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Inter, 67 puanla zirvede bulunuyor. Milan ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Kritik mücadelenin başlamasına saatler kala Milan-Inter maçıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. İşte Milan-Inter maçına ilişkin tüm bilgiler...

MILAN-INTER MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 28. haftasında oynanacak Milan-Inter maçı, 8 Mart Pazar günü TSİ 22.45'te başlayacak.

MILAN-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan-Inter maçı, Tivibu Spor 1, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

MILAN-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Hakan, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito