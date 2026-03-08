Galatasaray'da Liverpool hazırlıkları başladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u ağırlayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 14:56
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u geçerek adını son 16'ya yazdırdı. Son 16'da Liverpool ile eşleşen sarı-kırmızılılar, dev turnuvanın lig aşamasında evinde 1-0 mağlup ettiği Ada temsilcisi ile ilk maçlarını yine iç sahada yapmanın avantajını değerlendirmek istiyor. Öte yandan Beşiktaş derbisini deplasmanda 1-0 kazanan Cimbom, zorlu mücadelenin hazırlıklarına zaman kaybetmeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi kanalları üzerinden yaptığı duyuruda, Galatasarayımız, "UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı." ifadeleri yer aldı.

