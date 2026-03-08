CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Benjamin Bouchouari...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Benjamin Bouchouari...

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Benjamin Bouchouari’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte bordo-mavili kulübün resmi kanalları üzerinden yayınlanan o açıklama... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 15:43 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 15:48
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Benjamin Bouchouari...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavililerde Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

