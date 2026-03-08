Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı anlatım linki için tıkla!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertliler, Pazar günü sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, lig lideri Galatasaray'ın dört puan gerisinde yer alırken sezonun bitimine 10 hafta kala hata yapmak istemiyor. Özellikle Galatasaray'ın bu hafta sonu Beşiktaş ile kritik bir derbiye çıkacak olması, sarı-lacivertli ekibin Samsunspor karşısında alacağı galibiyeti daha da önemli hale getiriyor. Kadıköy'de taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, olası puan kaybını değerlendirerek liderlik yarışında avantaj yakalamayı hedefliyor. Maç ile ilgili bilgiler haberimizde...

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, ligdeki puanını artırmak ve namağlup unvanını korumak için sahaya çıkacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanacak bu kritik mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Taraftarlar, mücadeleyi canlı takip ederek skor ve gelişmeleri anlık olarak izleyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Cherif, Kerem.

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Elayis Tavşan, Ndiaye.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Sarı-lacivertli ekip, ligde lider Galatasaray'ın yedi puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe, Samsunspor karşısında kazanarak olası puan kaybı durumunda zirve yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Son iki lig maçında puan kaybeden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ederek moral depoladı. 24 haftada 15 galibiyet ve 9 beraberlik alan sarı-lacivertliler 54 puanla ikinci sırada yer alırken, ligde henüz yenilgi yüzü görmedi. 53 gol atan Fenerbahçe, savunmada ise kalesinde sadece 23 gol gördü.

Form düşüklüğü yaşayan Samsunspor ise zorlu deplasmandan puan çıkararak çıkış yakalamayı amaçlıyor.