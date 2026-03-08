CANLI SKOR ANA SAYFA
Genoa-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genoa-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'nın 28. haftasında Genoa ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki, Genoa-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Genoa-Roma maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 16:41
Genoa-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Genoa ile Roma kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Genoa, topladığı 27 puanla 15. sırada bulunuyor. 51 puanlı Roma ise 5. sırada yer alıyor. Futbolseverler, Genoa-Roma maçının başlamasına kısa bir süre kala maçla ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. İşte Genoa-Roma maçına ilişkin tüm detaylar...

GENOA-ROMA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

GENOA-ROMA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 28. haftasında oynanacak Genoa-Roma maçı, 8 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

GENOA-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa-Roma maçı, Tivibu Spor 1, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

GENOA-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Amorim, Frendrup, Malinovskyi, Martin, Vitinha, Colombo

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi, Zeki, Cristante, Kone, Rensch, Pisilli, Pellegrini, Malen

