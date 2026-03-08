Fenerbahçe'de Tedesco'dan futbolcularıyla kritik toplantı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, oyuncuylarıyla kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o toplantının detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 14:50
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek.
Ligde zirve yarışı verdiği Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinden 1-0'lık skorla galip ayrılmasıyla beraber bu mücadele Kanarya için hayati önem taşıyor.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamayan Domenico Tedesco bu nedenle Samsunspor maçı öncesi takımıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
İtalyan çalıştırıcının bu kritik süreçte futbolcularına moral verdiği ve takıma olan güvenini dile getirdiği öğrenildi.
"BENİM YOKLUĞUMDA..."
Takvim'de yer alan habere göre; Tedesco toplantıda öğrencilerine, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Süper Lig'de üst üste iki maçta puan kaybı yaşadık.
Ancak benim yokluğumda ortaya koyduğunuz mücadeleden memnunum. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda hala çok iddialıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.