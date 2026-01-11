CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Noa Lang kimdir? Noa Lang kaç yaşında, nereli?

Noa Lang kimdir? Noa Lang kaç yaşında, nereli?

Bugün futbolseverler tarafından sıkça aranan “Noa Lang kimdir?”, “Noa Lang nereli?” ve “Noa Lang kaç yaşında?” sorularının yanıtı, onun yükselen bir futbol kariyerine sahip Hollandalı bir yıldız olduğunu gösteriyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 15:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noa Lang kimdir? Noa Lang kaç yaşında, nereli?

Noa Lang, Hollandalı profesyonel futbolcudur. 17 Haziran 1999 tarihinde Hollanda'da doğan Lang, 26 yaşındadır. Birçok kişi, Noa Lang'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Noa Lang kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorularının cevabı araştırılıyor. Kanat oyuncusu olarak görev yapan Noa Lang, hızı, teknik kapasitesi ve hücum katkısıyla tanınır. Ajax altyapısından yetişen futbolcu, Avrupa futbolunda kendine sağlam bir yer edinmiştir. Noa Lang kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arayanlar için Lang; genç, yetenekli ve kariyeri yakından takip edilen bir futbolcudur. Peki, Noa Lang kimdir? Noa Lang kaç yaşında, nereli? İşte cevabı...

NOA LANG KİMDİR?

Noa Noëll Lang (17 Haziran 1999, Capelle aan den IJssel), forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapan Hollandalı millî futbolcudur. Hücum hattındaki yaratıcılığı, bire birdeki etkili oyunu ve teknik kapasitesiyle tanınan Lang, Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giymektedir.

NOA LANG KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine 2017 yılında Jong Ajax takımında başlayan Noa Lang, Ajax altyapısında yetişmiş ve genç yaşta yeteneğiyle dikkat çekmiştir. Ajax A Takımı'na yükseldikten sonra daha fazla forma şansı bulmak amacıyla Twente'ye kiralanan oyuncu, burada gösterdiği performansla gelişimini sürdürmüştür.

Lang, kariyerinde önemli bir çıkışı Belçika temsilcisi Club Brugge formasıyla yakalamıştır. Club Brugge'de hem lig hem de Avrupa kupalarında etkili performanslar sergileyen Hollandalı futbolcu, takımının şampiyonluklarında önemli rol oynamış ve bireysel ödüller kazanmıştır. Bu dönemde attığı goller ve yaptığı asistlerle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiştir.

Başarılı performansının ardından Serie A'ya transfer olan Noa Lang, Napoli'de hücum hattının önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Aynı zamanda Hollanda Millî Takımı formasını da giyen Lang, uluslararası arenada ülkesini temsil etmektedir.

Beşiktaş ve G.Saray'a transfer müjdesi! Devamını Oku BUNU DA OKU

Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber!
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
Can Armando Güner için şok iddia!
Fenerbahçe'den prim kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 14:17
Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! 14:15
Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ruben Loftus-Cheek kimdir, kaç yaşında ve nereli? 14:15
Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Mallorca maçı ne zaman? 13:46
Fatih Terim Ahmet Çalık'ı anlattı Fatih Terim Ahmet Çalık'ı anlattı 13:16
Can Armando Güner için şok iddia! Can Armando Güner için şok iddia! 13:04
Daha Eski
Barcelona-Real Madrid maçı detayları Barcelona-Real Madrid maçı detayları 13:02
Alex de Souza'dan F.Bahçe'ye tebrik paylaşımı! Alex de Souza'dan F.Bahçe'ye tebrik paylaşımı! 12:38
Fenerbahçe'den prim kararı! Fenerbahçe'den prim kararı! 11:47
"MotoGP'de bu işi başarırsak bir ilk olacak" "MotoGP'de bu işi başarırsak bir ilk olacak" 11:46
Fenerbahçe-Galatasaray kadın basketbol maçı detayları! Fenerbahçe-Galatasaray kadın basketbol maçı detayları! 11:14
G.Saray'dan Dybala sürprizi! G.Saray'dan Dybala sürprizi! 11:11