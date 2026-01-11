CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş GAİN Matt Thomas transferini açıkladı!

Beşiktaş GAİN Matt Thomas transferini açıkladı!

Beşiktaş GAİN, ABD'li guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

11 Ocak 2026 Pazar 14:18
Beşiktaş GAİN Matt Thomas transferini açıkladı!

Basketbol Süper Ligi'nde liderliğini sürdüren Beşiktaş GAİN, ABD'li guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada,

"Beşiktaş GAİN Takımımız, Matt Thomas ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, ABD'li skorer guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattı.

Kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos ve Alba Berlin formaları giyen Matt Thomas son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Granada forması giydi.

Matt Thomas'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı

