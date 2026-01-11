Beşiktaş ve Galatasaray'a Noa Lang müjdesi!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarına giren Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığına artık kesin gözüyle bakıldığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'de transfer düellosu sürerken Beşiktaş ve Galatasaray, ortak bir hedefte karşı karşıya gelmişti: Napoli'den ayrılığı gündemde olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang.
Adı İstanbul temsilcileri ile anılan Hollandalı futbolcu ile ilgili takımda kalmasına karar verildiği yönünde özellikle dış basında servis edilen haberlerin ardından İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Lang'ın geleceği ile ilgili belirsizlik son haftalardaki performansı ile birlikte arttı.
İstikrar yakalayamayan ve teknik ekibi ikna edemeyen yıldız oyuncunun teknik direktör Antonio Conte'nin Napoli'sinde artık forma şansı bulmakta zorlanacağı belirtildi.
Öte yandan haberde, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Noa Lang için Serie A ekibinden bilgi aldığı öne sürüldü.
Napoli'de kendisine verilen son şansı iyi değerlendiremeyen Hollandalı futbolcunun ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Lang, yaz transfer döneminde PSV'den 25 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Öte yandan Noa Lang'ın futbola başladığı kulübün Beşiktaş olması dikkat çekti. 2010 yılında üvey babası Nourdin Boukhari, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyerken Noa Lang Beşiktaş altyapısında futbola başladı.