Beşiktaş ve Galatasaray'a Noa Lang müjdesi!

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Trendyol Süper Lig'de transfer düellosu sürerken Beşiktaş ve Galatasaray, ortak bir hedefte karşı karşıya gelmişti: Napoli'den ayrılığı gündemde olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang.

Adı İstanbul temsilcileri ile anılan Hollandalı futbolcu ile ilgili takımda kalmasına karar verildiği yönünde özellikle dış basında servis edilen haberlerin ardından İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.